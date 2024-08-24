Лейтон Хэммондс стал игроком «Дубая»

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Бывший игрок «Енисея» Лейтон Хэммондс заключил с «Дубаем» контракт по схеме «1+1». Американский форвард завершал прошлый сезон во французском «Дижоне», набирая 10,8 очка и 3,3 подбора в среднем за матч.