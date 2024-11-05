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Экс-футболист Мостовой: мне нравится, как сейчас играет "Спартак"

Экс-футболист Мостовой: мне нравится, как сейчас играет "Спартак"

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что ему нравится игра красно-белых в текущем сезоне, а также подверг критике экс-наставника команды Гильермо Абаскаля, передает "РБ Спорт".

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