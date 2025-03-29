Семеро аферистов задержаны оперативниками МВД России и Владимира за обман банка на 20 млн рублей

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ России задержали семерых жителей различных регионов страны.
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