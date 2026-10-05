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Царьград

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Адвокаты осужденных за гибель 20-летнего футболиста обжаловали приговор

Адвокаты осужденных за гибель 20-летнего футболиста обжаловали приговор

Трое осужденных по делу о гибели 20-летнего футболиста подали апелляционные жалобы на приговор Щелковского городского суда, назначившего им от 8,5 до 10,5 лет колонии.

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