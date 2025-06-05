Что уже можно собирать и сушить впрок в июне: травы, листья, ягоды

Июнь — месяц, когда растения насыщены эфирными маслами и активными веществами. Сейчас — идеальное время, чтобы начать собирать и заготавливать впрок самые полезные дикорастущие травы, листья и даже первые ягоды.
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