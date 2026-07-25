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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Угальде 1 гол в 17 последних матчах РПЛ. Форвард «Спартака» сыграл 63 минуты в матче с «Родиной» и не забил

Манфред Угальде забил 1 гол в 17 последних матчах РПЛ за « Спартак » – с октября 2025-го.   Костариканец вышел в стартовом составе и сыграл 63 минуты в матче с « Родиной » в 1-м туре чемпионата России (2:0, второй тайм).

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