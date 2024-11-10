В Самаре хотят расселить аварийный двухэтажный дом на ул. Калинина

Grandad

Возмущает практика выселения из жилых помещений и отбор земли в лакомых местах, где земля и недвижимость стоят баснословных денег. В Постановлении главный термин - выселение (добровольное или через суд). Никакого права выбора у собственников нет. Единственный случай с выселением в самом центре Самары на месте прокладки линии метро, гже собственники организованно протестовали против попыток городских властей за крошечные суммы для того района выселить их. Строительство метро приостановили, выделенные средства из федерального бюджета оказались неосвоенными. Ответственности за это, скорее всего, никто не понесет.