"Она надеется, что Питт прекратит свои безжалостные нападки". Анджелина Джоли одержала юридическую победу в суде против Брэда Питта

Анджелина Джоли одержала юридическую победу в суде против своего бывшего мужа Брэда Питта: экс-супруги судятся из-за винодельни Chateau Miraval, которую они купили вместе в 2008 году за 28,4 млн долларов.
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