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Рифкать Миңнеханов: Ясалма фәһем KDW-2026 форумының төп темасы булачак

Рифкать Миңнеханов: Ясалма фәһем KDW-2026 форумының төп темасы булачак

Ясалма фәһем 2026 елдагы Kazan Digital Week халыкара форумының төп темасы булачак. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов бүген «Татар-информ» агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте.

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