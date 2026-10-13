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Зеленский подтвердил, что Киев не получил разведданных от партнёров перед взрывами

Зеленский подтвердил, что Киев не получил разведданных от партнёров перед взрывами

Украина не получила разведывательных данных от партнёров перед взрывами в Киеве, которые прогремели в ночь на 13 октября.

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