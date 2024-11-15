На Украине осквернили могилу однофамильца Булгакова

В Одессе неизвестные, вероятно по ошибке, осквернили могилу однофамильца писателя Михаила Булгакова. Об этом рассказала внучка умершего, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).