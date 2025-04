Дата Marathon, геймплей The Outer Worlds 2, оценки Commandos: Origins, слухи о Titanfall 3…

Инсайдер сообщил подробности Titanfall 3 и заявил, что игра выйдет уже в следующем году; Том Хендерсон намекнул на скорый релиз Marathon; пара парней продолжает судиться с Ubisoft из-за The Crew; создатели ремастера Days Gone и DLC Broken Road поделились деталями режима Horde Assault; в Сети появились 11 минут геймплея The Outer Worlds 2; опубликованы первые оценки Commandos: Origins; Blizzard представила план обновлений .