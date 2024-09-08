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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Star Wars Outlaws намерены исправить один из самых раздражающих элеме...

Разработчики Star Wars Outlaws намерены исправить один из самых раздражающих элеме...

Разработчики Star Wars Outlaws намерены исправить один из самых раздражающих элементов игрыНа днях креативный директор Star Wars Outlaws Джулиан Герити (Julian Gerighty) заявил, что намерен так доработать последнюю игру Massive Entertainment, чтобы игроки хотели играть в нее годами.

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