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Миллиарды на туризм. Что Алтайский край представил премьеру Михаилу Мишустину

Миллиарды на туризм. Что Алтайский край представил премьеру Михаилу Мишустину

Виктор Томенко рассказал о развитии курортов, росте инвестиций и новых гостиницах, а премьер-министр обозначил задачи по экотуризму, подготовке кадров и поддержке экскурсоводов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства, которое председатель правительства России Михаил Мишустин провел 4 августа 2026 года в Республике Алтай.

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