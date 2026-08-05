Миллиарды на туризм. Что Алтайский край представил премьеру Михаилу Мишустину

Виктор Томенко рассказал о развитии курортов, росте инвестиций и новых гостиницах, а премьер-министр обозначил задачи по экотуризму, подготовке кадров и поддержке экскурсоводов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства, которое председатель правительства России Михаил Мишустин провел 4 августа 2026 года в Республике Алтай.