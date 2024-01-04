Бетонный танк: самая странная модификация Т-34

Дефицит 40-100-миллиметрового бронепроката для производства средних и тяжёлых танков в советской танкостроительной промышленности перед началом и в первые годы Великой Отечественной войны привёл к появлению различных «альтернативных» способов бронезащиты.
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