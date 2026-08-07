Липецк в тройке регионов ЦФО по числу DDoS-атак

Самая продолжительная DDoS-атака в ЦФО длилась более трех суток, а мощность в пике превысила 243 Гбит/с — это более чем в два раза выше, чем в прошлом году, рассказали эксперты RED Security (входит в группу МТС).
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