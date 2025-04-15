🏖 В Крыму реализуют туристические инвестпроекты на почти 300 млрд рублей Всего на полуострове воплощают 248 таких проектов, рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
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🏖 В Крыму реализуют туристические инвестпроекты на почти 300 млрд рублей Всего на полуострове воплощают 248 таких проектов, рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.