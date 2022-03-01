Для Дней воинской славы: новое интерактивное оборудование закупят музеям Приморского края

Для Дней воинской славы: новое интерактивное оборудование закупят музеям Приморского края

Приобретение современного оборудования и техническое оснащение приморских музеев стало возможным благодаря реализации в Приморье национального проекта "Культура".

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