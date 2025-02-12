С восточноевропейского оконного рынка уходят дешевые ресурсы и климатическая повестка

Фото: Aluprof. Восточноевропейский оконный рынок Один из ключевых экспертов по оконному рынку Польши и ЕС д-р Збигнев Мендель, владеющий компанией по производству алюминиевых окон, дверей и гаражных ворот, в своей новой авторской публикации на портале Forum Branzowe сделал макрообзор и прокомментировал ситуацию на рынке Восточной Европы с позиции геополитических изменений.