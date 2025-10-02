10,02,25 Славгород - Овчарное Боевые действия в глубине обороны ВСУ. Ракетный удар ВС РФ по позиции радиолокационной станции ВСУ севернее посёлка Овчарное.
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10,02,25 Славгород - Овчарное Боевые действия в глубине обороны ВСУ. Ракетный удар ВС РФ по позиции радиолокационной станции ВСУ севернее посёлка Овчарное.
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