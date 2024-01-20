Как попасть из Петербурга в Таллин: новые автобусные маршруты из-за закрытия КПП

Рассказываем, как попасть из Санкт-Петербурга в Таллин в связи с закрытием границы.В связи с закрытием пограничного пункта пропуска в Ивангороде, автобусные перевозчики, осуществляющие рейсы между Петербургом и Таллином, вынуждены внести изменения в формат перевозки пассажиров.
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