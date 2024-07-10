Принятие Грузии в ЕС приостановлено. ЕС также заморозил 30 млн. евро, которые ранее были обещаны Грузии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Принятие Грузии в ЕС приостановлено. ЕС также заморозил 30 млн. евро, которые ранее были обещаны Грузии.
Свежие комментарии