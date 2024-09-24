Мигрантов ловят на фиктивных браках с россиянами и аннулируют их документы

Более 100 разрешений на временное пребывание признали недействительными за последние семь месяцев. С начала 2024 года прокуратура передала в российские суды более 300 материалов о выявлении признаков фиктивных браков, заключенных иностранцами для легализации на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии