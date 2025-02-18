Многодетная мать в Геленджике попробовала химическое удобрение и впала в кому

Многодетная мать в Геленджике попробовала химическое удобрение и впала в комуМать четверых детей в Геленджике зачем-то решила попробовать на вкус химическое удобрение- кальциевую селитру, и впала после этого в кому.
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