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Пике – в заявке «Барселоны» на матч с «Осасуной». Кунде нет в списке

Жерар Пике вошел в заявку «Барселоны» на матч 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Центральный защитник, в субботу проводивший последний матч на «Камп Ноу», попал в число 22 игроков, которые смогут принять участие в этом матче.

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