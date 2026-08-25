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Аргументы недели

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Четыре года условно и 100 тысяч штрафа: цена, которую назначили чиновнице за массовую легализацию мигрантов

Четыре года условно и 100 тысяч штрафа: цена, которую назначили чиновнице за массовую легализацию мигрантов

Ещё один «сверхгуманный» приговор вынесен очередному коррупционеру. Экс-директор центра сдачи экзаменов для мигрантов Наталья Ковалёва, которая за взятки массово «легализовывала» иностранных граждан, получила всего четыре года условно.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Суд это ветвь власти и это согласованные действия. Так что удивляться не приходится!
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