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Сладков: танк ВСУ ночью въехал на позиции российских военных с включёнными фарами

Сладков: танк ВСУ ночью въехал на позиции российских военных с включёнными фарами

Ночью танк украинской армии заблудился и въехал на позиции российских военных. Он был уничтожен. Об этом случае рассказал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Сладков.

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