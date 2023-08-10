ИЗВЕСТИЯ iz

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Мира без зрелищ: Венгрия не собирается поставлять оружие Украине

Мира без зрелищ: Венгрия не собирается поставлять оружие Украине

Венгрия не станет поставлять Киеву вооружения и в целом менять свою позицию по украинскому кризису на фоне провала наступления ВСУ, заявили «Известиям» в кабмине страны, подчеркнув: Будапешт выступает за скорейшее начало переговорного процесса.

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