Nutrition: кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников

Ученые из Университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте обнаружили, что активное потребление кофе снижает риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%.
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