Галина Огнёва: Сегодня свой день рождения отмечает Смаль Инна Вячеславовна — Председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым!

Сегодня свой день рождения отмечает Смаль Инна Вячеславовна — Председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым!Уважаемая Инна Вячеславовна! Примите искренние и сердечные поздравления с Днём Вашего рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, а также поддержки родных.