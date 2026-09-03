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Царьград

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УАЗ получил одобрение на выпуск обновленного «Патриота X»

УАЗ получил одобрение на выпуск обновленного «Патриота X»

Ульяновский автозавод получил ОТТС на обновленный внедорожник «Патриот X» с бензиновым двигателем и светодиодной оптикой, готовится к выпуску «Пикапа» и «Профи».

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