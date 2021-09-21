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Смолин заявил, что летает по 60 раз в год

Смолин заявил, что летает по 60 раз в год

Смолин заявил, что летает по 60 раз в год omskinform.ruПо словам вновь избранного депутата Госдумы от Омской области, работа в нижней палате парламента «крайне вредна».

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