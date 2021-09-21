Смолин заявил, что летает по 60 раз в год omskinform.ruПо словам вновь избранного депутата Госдумы от Омской области, работа в нижней палате парламента «крайне вредна».
Лента новостей6 подписчиков
Популярные статьи
- Из российской банковской системы исчезло 4 трлн рублей: 85% активов ликвидируемых банков оказались «нарисованными»
- Европарламент расследует нарушение «Газпромом» антимонопольного законодательства: из-за роста цен на газ
- США не смогли остановить монополию Москвы. Иранские месторождения газа на Каспии будут использоваться под контролем России
Свежие комментарии