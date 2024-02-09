Утверждены изменения в перечне продукции для параллельного импорта

Минпромторг внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей, которая была введена в оборот за пределами территории России.
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