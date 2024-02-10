Авиакатастрофа на автостраде Флориды: есть пострадавшие и погибшие Елена Галицкая10 февраля в штате Флорида, США, произошла трагическая авиакатастрофа, когда частный самолет Bombardier Challenger 600 совершил экстренную посадку на трассу и столкнулся с автомобилем.