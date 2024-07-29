Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», сообщило Министерство обороны России.
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