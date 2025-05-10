Росстат: пенсионеры работают больше, чем некоторые молодые специалисты! По данным Росстата, средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордных 8,2 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Росстат: пенсионеры работают больше, чем некоторые молодые специалисты! По данным Росстата, средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордных 8,2 года.