Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Стартап предлагает «вертикальную» навигацию взамен классической

Стартап предлагает «вертикальную» навигацию взамен классической

Норвежский стартап Orbify.eu предлагает изменить то, как водители воспринимают навигационные карты. Вместо выбора между видом от первого лица и плоской схемой сверху компания буквально изгибает городское пространство вокруг автомобиля.

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