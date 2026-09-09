Стартап предлагает «вертикальную» навигацию взамен классической

Норвежский стартап Orbify.eu предлагает изменить то, как водители воспринимают навигационные карты. Вместо выбора между видом от первого лица и плоской схемой сверху компания буквально изгибает городское пространство вокруг автомобиля.
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