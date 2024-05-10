RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 288 подписчиков

Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города

Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города

Участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Спихнуть Пашиняна они не смогут! Торговать умеют, а вот воевать нет. Так что это пустое.
Ответить
15 час.
АТ
Александр Ткаченко
Бля.ть дождались пока оно всё что только можно просрёт и только тогда возбудились. Сейчас мирится с Россией захотят и новых плюшек от России бесплатно. Ничего нового.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх