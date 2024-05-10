Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города

Спихнуть Пашиняна они не смогут! Торговать умеют, а вот воевать нет. Так что это пустое.

АТ

Александр Ткаченко

Бля.ть дождались пока оно всё что только можно просрёт и только тогда возбудились. Сейчас мирится с Россией захотят и новых плюшек от России бесплатно. Ничего нового.