Участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Спихнуть Пашиняна они не смогут! Торговать умеют, а вот воевать нет. Так что это пустое.
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15 час.
АТ
Александр Ткаченко
Бля.ть дождались пока оно всё что только можно просрёт и только тогда возбудились. Сейчас мирится с Россией захотят и новых плюшек от России бесплатно. Ничего нового.
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15 час.
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