Депутат Госдумы Юрий Станкевич ответил на вопросы нижегородских журналистов

Поддержка семей с детьми, состояние коммунальной сферы, экологическая безопасность – об этом и многом другом журналистам Нижегородского областного информационного центра удалось расспросить депутата Государственной думы, заместителя председателя комитета по энергетике Юрия Станкевича.
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