Кристиан Хорнер: «Ферстаппен как терьер, вцепившийся в лодыжку»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился рассуждениями о дружбе Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом, поставил нидерландца в один ряд с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, а также провел параллели между своим пилотом и терьером.
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