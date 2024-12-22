Кристиан Хорнер: «Ферстаппен как терьер, вцепившийся в лодыжку»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился рассуждениями о дружбе Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом, поставил нидерландца в один ряд с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, а также провел параллели между своим пилотом и терьером.