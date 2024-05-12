Экс-чемпион Bellator Шлеменко победил в главном бою турнира RCC 19

Бой прошёл в Екатеринбурге.Pr Scr youtube.com/@rbsportmma--> Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко победил казахстанского бойца Куата Хамитова в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 19.
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