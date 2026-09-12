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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Заболотный: «Кокорин – самый талантливый футболист, с кем играл. Я мечтал о дриблинге, как у него. Но он не реализовал весь потенциал»

Бывший форвард « Спартака », ЦСКА и « Зенита » Антон Заболотный считает Александра Кокорина самым талантливым футболистом, с которым играл.

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