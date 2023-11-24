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Царьград

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Пугачёва возглавила русский рейтинг, но не тот, о котором она мечтала

Пугачёва возглавила русский рейтинг, но не тот, о котором она мечтала

Жена иноагента возглавила рейтинг артистов, которых стыдятся жители РоссииВсероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологическое исследование на предмет отношения русских граждан к отечественным звёздам.

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