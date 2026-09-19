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Царьград

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Мэр Сочи предупредил об угрозе украинских безэкипажных катеров

Мэр Сочи предупредил об угрозе украинских безэкипажных катеров

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения украинских безэкипажных катеров. Введены временные ограничения на посещение пляжей и набережных.

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