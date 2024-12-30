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ЕС Рассматривает Использование 300 Млрд Евро Замороженных Активов России

ЕС Рассматривает Использование 300 Млрд Евро Замороженных Активов России

Кая Каллас предложила использовать замороженные российские активы на 300 млрд евро для поддержки Украины.

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