Сын Константина Хабенского не стал актером — и выбрал путь, который оказался ему ближе

У Константина Хабенского была возможность сделать для сына то, о чем многие молодые актеры могут только мечтать: познакомить его с театром изнутри, открыть двери в профессию, помочь с первым шагом.
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