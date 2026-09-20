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Сын Константина Хабенского не стал актером — и выбрал путь, который оказался ему ближе

Сын Константина Хабенского не стал актером — и выбрал путь, который оказался ему ближе

У Константина Хабенского была возможность сделать для сына то, о чем многие молодые актеры могут только мечтать: познакомить его с театром изнутри, открыть двери в профессию, помочь с первым шагом.

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