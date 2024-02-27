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«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней

«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней

«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней Елена ГалицкаяВ Латвии разгорелся скандал вокруг комикса, изображающего свиней в форме украинских боевиков, опубликованного на портале LSM во время годовщины начала спецоперации на территории Украины.

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