«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней Елена ГалицкаяВ Латвии разгорелся скандал вокруг комикса, изображающего свиней в форме украинских боевиков, опубликованного на портале LSM во время годовщины начала спецоперации на территории Украины.
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