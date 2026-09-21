Мужчина тайно жил на чердаке соседки, а позже поджег ее дом

Жительница Британии Кирсти Скас рассказала The Sun, как мужчина, которого она считала другом, тайно жил на ее чердаке, а после поджег ее дом.
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