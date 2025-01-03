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6 фактов об автомобилях, которые вы не знали

6 фактов об автомобилях, которые вы не знали

В каком авто дольше всего продержался штатный кассетник? Какую часть жизни машина стоит на парковке? Сколько километров проехал авторекордсмен? И не только! Lexus SC430 — последний автомобиль с кассетным плеером с завода фото: Car CollectionИногда приходиться долго ждать массового использования новой технологии, а иногда — отказа от устаревшей.

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