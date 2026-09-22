25 февраля 2022 года в СБ ООН КНР и Индия воздержались от поддержки резолюции, осуждающей специальную военную операцию РФ на Украине.
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Да правы и Пекин и Дели. Глядя, как скоро уже пять лет мы "воюем" с украинским нацизмом, ухитряясь молотить украинцев в окопах и не прикасаться к руководителям этого нацистского проекта, любой засомневается - мы действительно воюем с нацизмом, или только делаем вид, пытаясь кого-то уговорить: "Ребята, давайте жить дружно"?
Это означает одно. Надо уничтожать хохлов по полной программе. и, в первую очередь, уничтожить их энергетику. Лиши ть полностью электричества.